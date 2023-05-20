Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хороший торт». Шлеменко показал оригинальный подарок от супруги на день рождения

«Хороший торт». Шлеменко показал оригинальный подарок от супруги на день рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, средневес Александр Шлеменко опубликовал новые фотографии в социальных сетях, на которых показал необычный подарок, который ему на день рождения преподнесла супруга.

«Хороший торт от моей супруги Алёны получился!!!» — написал Шлеменко.

Фото: Соцсети Александра Шлеменко

Сегодня, 20 мая, Александру Шлеменко исполнилось 38 лет. В своём последнем бою 22 апреля, который прошёл по правилам кикбоксинга, россиянин одержал победу единогласным решением судей над швейцарцем Ясубеем Эномото в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Александр Шлеменко провёл 78 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 61 победу и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился ничьей, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
«Так в России меня ещё не засуживали!» Судьи «нарисовали» Шлеменко победу?
«Так в России меня ещё не засуживали!» Судьи «нарисовали» Шлеменко победу?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023