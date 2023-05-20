«Хороший торт». Шлеменко показал оригинальный подарок от супруги на день рождения

Российский боец смешанных единоборств, средневес Александр Шлеменко опубликовал новые фотографии в социальных сетях, на которых показал необычный подарок, который ему на день рождения преподнесла супруга.
«Хороший торт от моей супруги Алёны получился!!!» — написал Шлеменко.
Фото: Соцсети Александра Шлеменко
Сегодня, 20 мая, Александру Шлеменко исполнилось 38 лет. В своём последнем бою 22 апреля, который прошёл по правилам кикбоксинга, россиянин одержал победу единогласным решением судей над швейцарцем Ясубеем Эномото в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Александр Шлеменко провёл 78 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 61 победу и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился ничьей, ещё один поединок был признан несостоявшимся.
- 20 мая 2023
-
13:52
-
13:31
-
13:22
-
12:53
-
12:21
-
11:51
-
11:39
-
11:21
-
10:41
-
10:31
-
10:18
-
09:34
-
09:12
-
08:00
-
02:55
-
02:52
-
00:55
-
00:20
- 19 мая 2023
-
23:34
-
23:17
-
22:35
-
21:53
-
21:04
-
20:36
-
20:13
-
19:38
-
19:24
-
18:43
-
18:06
-
17:26
-
17:12
-
16:19
-
15:45
-
15:31
-
14:51