«Хороший торт». Шлеменко показал оригинальный подарок от супруги на день рождения

Российский боец смешанных единоборств, средневес Александр Шлеменко опубликовал новые фотографии в социальных сетях, на которых показал необычный подарок, который ему на день рождения преподнесла супруга.

«Хороший торт от моей супруги Алёны получился!!!» — написал Шлеменко.

Фото: Соцсети Александра Шлеменко

Сегодня, 20 мая, Александру Шлеменко исполнилось 38 лет. В своём последнем бою 22 апреля, который прошёл по правилам кикбоксинга, россиянин одержал победу единогласным решением судей над швейцарцем Ясубеем Эномото в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Александр Шлеменко провёл 78 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 61 победу и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился ничьей, ещё один поединок был признан несостоявшимся.