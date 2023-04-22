«Так в России меня ещё не засуживали!» Судьи «нарисовали» Шлеменко победу?

21 апреля прошёл яркий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам кикбоксинга. В главном бою вечера Александр Шлеменко сошёлся в реванше с Ясубеем Эномото. В 2014 году соперники уже рубились по MMA. Тогда Шторм победил единогласным судейским решением. Японский швейцарец приехал в Россию за реваншем. Но в итоге он вынужден отправиться на родину ни с чем.

На протяжении всего поединка инициатива переходила от одного бойца к другому. Конечно, в некоторых моментах Эномото выглядел намного быстрее и акцентированнее. Но, если брать всю дистанцию, Шлеменко не выпадал и выглядел прилично. Он нанёс Самураю приличный урон. А под занавес боя и вовсе показалось, что у Ясубея попросту закончилось топливо в бензобаке, настолько медлительным он стал.

А ещё все три раунда Эномото пытался оказывать давление на судей. Откровенно говоря, японский швейцарец с первой же трёхминутки старался выпросить для Шторма предупреждение, постоянно намекая на запрещённые удары. И по ходу зарубы Александр даже в довольно грубой форме попросил соперника перестать давить на жалость.

Но останавливаться на этом Самурай не стал. Ясубей был уверен, что именно он забрал поединок. Поэтому даже после объявления победителя боец застыл с поднятой вверх рукой. По его лицу читалось, что судейское решение повергло Эномото в шок.

Позже Ясубей прокомментировал такой вердикт: «Мне нужно объяснять, почему я не согласен с решением судей? Вы видели бой? Я даже не хочу об этом говорить. Вы все были здесь и видели, что произошло. Я был бы доволен своим поединком, если бы Шлеменко всё время не фолил. Не знаю, в каком из наших боёв Шлеменко был сильнее. Я знаю, что выиграл этот бой, и сейчас очень зол. Я выиграл все три раунда этого боя. Это было абсолютно ужасное решение, и все, кто видел этот бой, знают это. Меня впервые судили в России настолько ужасно. Перед боем я боролся с медведем, и он хотя бы был настоящим соперником», – рассказал Эномото MMA.Metaratings.ru.

В социальных сетях мнения фанатов также разошлись. И, стоит отметить, большинство болельщиков склоняются к тому, что судейское решение оказалось ошибочным. Одни ясно увидели победу Эномото, который отдельные отрезки действительно забирал вчистую. Другие верят в справедливость триумфа Шлеменко, но удивлены такой солидарностью всех рефери. Странным показалось то обстоятельство, что ни один из судей не увидел доминацию Ясубея.

Победа Шторма, спорная она или нет, была невероятно важна для Александра. Поэтому после боя он ответил на все эти разговоры Ясубея и его фанатов ярко, в своём стиле: «Что, правда, что ли, засудили? Наверное, пойду убьюсь о стену! Да мне вообще плевать! Я всю жизнь был объектом для хейта».