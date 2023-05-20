Рой Джонс объяснил, чего не хватает Ломаченко для победы над Хэйни

Бывший абсолютный чемпион мира, легендарный боксёр Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке Василия Ломаченко и Девина Хэйни, который пройдёт в ночь на 21 мая.
«Да, Ломаченко может повернуть время вспять, но у него нет взрывной силы. В более высокой весовой категории сложнее. Я смог стать чемпионом мира в супертяжёлом весе, потому что обладал взрывной силой. Если у вас этого нет, то будет сложно драться с бойцами, которые больше вас. В противном случае вам лучше не связываться с этими ребятами.
У вас должна быть либо взрывная сила, либо размер. В случае Ломаченко, он должен выиграть соревнование по силе удара, чтобы победить Хэйни. Только в таком случае он сможет нейтрализовать преимущество в габаритах оппонента. У него нет этого навыка, поэтому это будет другой бой для Ломаченко», — цитирует Джонса ProBoxTV.
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