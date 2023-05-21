Девин Хейни прокомментировал победу над Василием Ломаченко

Сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США) состоялся титульный бой за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко. Бой продлился все 12 раундов, американец победил единогласным решением судей.

После окончания поединка Хейни прокомментировал его итог, а также высказался о своём сопернике. «Он будущий член Зала славы бокса. Всех благодарю. Очень уважаю его, он очень искусный. Он отличный спортсмен и боксёр», — сказал Хейни после боя.

Напомним, американец продлил свою победную серию до 30 поединков, 15 из которых закончились нокаутом. Украинец потерпел уже третье поражение в карьере.

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко