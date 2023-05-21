В команде Ломаченко заявили, что подадут протест на результат боя с Хейни

В команде украинского боксёра, бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко заявили о желании подать протест на результат поединка с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Девином Хейни.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Двое из них отдали победу Хейни со счётом 115-113, один — 116-112. Девин, таким образом, защитил свои титулы чемпиона. Однако болельщики неодобрительно встретили данное решение, освистав американца.
Менеджер Ломаченко Эгис Климас, комментируя исход боя, заявил, что команда боксёра подаст протест: «Это самое большое ограбление средь бела дня. Конечно, мы будем апеллировать, подадим протест».
Для Ломаченко это третье поражение при 17 победах в профессиональной карьере.
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