Атлас: если Комиссия Невады не скажет, почему Хейни отдали 10-й раунд, её нужно распустить

Известный тренер Тедди Атлас отреагировал на поражение украинца Василия Ломаченко в поединке с американцем Девином Хейни.
«Уверен, вы услышите «и новый чемпион…» Победа или поражение, а букмекеры были готовы к тому, что бывший чемпион в лице Ломаченко проявит себя.
Пожалуй, я могу ужиться с двумя судейскими записками, но не со счётом 116-112. Уважение обоим чемпионам, но 116-112… с этим тяжело смириться.
Показалось, что Лома отпустил педаль газа в 11-м, и это могло навредить ему. Уважение Хейни за хороший 12-й раунд.
Кто-то сказал мне, что Дейв Моретти [судья] отдал Хейни 10-й раунд, и если это правда, то ему нужно предстать перед Атлетической комиссией для объяснений.
Если Атлетическая комиссия Невады не вызовет Моретти и не заставит его объяснить, почему он отдал Хейни 10-й раунд, тогда мы будем обязаны подать петицию о её роспуске», – написал Атлас в социальных сетях.
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