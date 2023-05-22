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Фьюри: не смотрел бой Ломаченко с Хейни, но многие считают, что это было ограбление

Фьюри: не смотрел бой Ломаченко с Хейни, но многие считают, что это было ограбление
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Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри признался, что не смотрел бой украинца Василия Ломаченко с абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории Девином Хейни.

«Я не смотрел бой, но читал множество обзоров. Многие люди считают, что это было ограбление, но я не смотрел бой, и меня не интересует, что говорят люди. Пока не посмотрю бой сам, не стану повторять мнения других людей. А ты что думаешь? Ничья? Ну, значит, ничья», — цитирует Фьюри Sporting News Australia.

Напомним, титульный бой в лёгком весе между Хейни и Ломаченко прошёл в ночь на 21 мая. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.

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