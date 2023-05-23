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Жан-Клод Ван Дамм: я разбираюсь в единоборствах, и Хейни точно проиграл Ломаченко

Жан-Клод Ван Дамм: я разбираюсь в единоборствах, и Хейни точно проиграл Ломаченко
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Известный актёр, бывший чемпион мира по карате и кикбоксингу Жан-Клод Ван Дамм не согласился с решением судей в поединке между украинским боксёром и непобеждённым американцем Девином Хейни.

«Разница в 11 лет, Хейни проиграл, а Ломаченко — победил. Всё очень просто. Это американская публика, а поединок обслуживали судьи из США. Я люблю бокс и разбираюсь в единоборствах, и Хейни совершенно точно проиграл», — сказал Ван Дамм в видео, опубликованном на странице в социальных сетях.

Титульный поединок в лёгком весе между Девином Хейни и Василием Ломаченко прошёл в ночь на 21 мая. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

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