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Александр Емельяненко и Евгений Ершов провели стердаун перед боем

Александр Емельяненко и Евгений Ершов провели стердаун перед боем
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26 мая состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого пройдёт поединок Александр Емельяненко — Евгений Ершов. Сегодня, 23 мая, бойцы провели стердаун.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт 26 мая в Москве.

В последнем поединке 16 декабря прошлого года Александр Емельяненко встречался с другим бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой также проходил в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и продлился все три раунда, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко в сентябре 2022 года проиграл нокаутом на 13-й секунде Вячеславу Дацику.

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