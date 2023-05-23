Александр Емельяненко и Евгений Ершов провели стердаун перед боем
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26 мая состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого пройдёт поединок Александр Емельяненко — Евгений Ершов. Сегодня, 23 мая, бойцы провели стердаун.
Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт 26 мая в Москве.
В последнем поединке 16 декабря прошлого года Александр Емельяненко встречался с другим бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой также проходил в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и продлился все три раунда, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко в сентябре 2022 года проиграл нокаутом на 13-й секунде Вячеславу Дацику.
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