Гаджиев: я бы отдал победу Ломаченко. Но Хейни более коммерческий и интересный

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу боксёрского поединка между Девином Хейни и Василием Ломаченко, который завершился в пользу американца.
«Я бы отдал победу Ломаченко. Бой получился довольно близким. У меня всегда есть оговорка. Если мы смотрим поединок бойца, которого мы знаем, с постсоветского пространства, всегда в глубине души симпатизируем, накидываем очков. Я не могу быть объективен. Может быть, итог и справедливый. Я всё-таки считаю, что Василий победил.
Хуже Ломаченко не смотрелся. Но Хейни более коммерческий и интересный персонаж для индустрии. Нет ничего удивительного в том, что его там поддержали. Всё сработало в совокупности. Он более медийный, там много причин», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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