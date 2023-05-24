Бёрнс рассказал о своём восстановлении после боя с Мухаммадом
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Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс рассказал о своём восстановлении после травм, полученных в поединке с Белалом Мухаммадом.
«Сегодня я ходил к врачу, плечо медленно идет на поправку. Все еще ограничены движения и немеет большой палец, но есть прогресс, воспаление значительно уменьшилось! Благодарен за то, что мне не понадобилась операция, но процесс восстановления будет долгим», — написал Бёрнс в социальных сетях.
Напомним, Мухаммад победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, после чего президент организации Дана Уайт заявил, что американец сразится с победителем боя Эдвардс – Ковингтон.
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