Бёрнс рассказал о своём восстановлении после боя с Мухаммадом

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс рассказал о своём восстановлении после травм, полученных в поединке с Белалом Мухаммадом.

«Сегодня я ходил к врачу, плечо медленно идет на поправку. Все еще ограничены движения и немеет большой палец, но есть прогресс, воспаление значительно уменьшилось! Благодарен за то, что мне не понадобилась операция, но процесс восстановления будет долгим», — написал Бёрнс в социальных сетях.

Напомним, Мухаммад победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, после чего президент организации Дана Уайт заявил, что американец сразится с победителем боя Эдвардс – Ковингтон.