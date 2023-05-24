«Я не говорю, что организую бой, если выдержу». Дана Уайт ответил на критику Стерлинга

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова чемпиона промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) американца Алджамейна Стерлинга, ранее обвинившего главу организации в неподобающем отношении к себе.

Напомним, ранее Уайт заявил, что бой Стерлинга с Шоном О’Мэлли состоится в августе, на что чемпион ответил, что может не выступить из-за травм.

«Первое, о чём нужно знать – я не слышал его слова. А во-вторых, я не отношусь к парням, которые говорят: «Я организую бой, если моё тело выдержит». Если ты не чувствуешь себя здоровым – не принимай бой. Мы сведём кого-нибудь другого или проведём поединок за временный титул. На последней конференции меня спросили, а действительно ли Алджамейн Стерлинг будет драться. Он хочет, чтобы фанаты думали о нём так?» – сказал Уайт в интервью YouTube-каналу FanSided.