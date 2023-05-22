«Почему ты не отдаёшь мне должное?» Стерлинг резко отреагировал на заявления Даны Уайта

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг остался недоволен словами президента промоушена Даны Уайта.

Уайт ранее заявил, что Стерлинг вставляет себе палки в колёса и бой с О’Мэлли состоится в назначенные сроки — 19 августа на турнире UFC 292.

«Дана очень мил за кулисами, но потом говорит, что я ставлю себе палки в колёса. Что это значит? Я делаю то, что должны делать чемпионы и у меня вопрос к Дане — почему ты не можешь отдать мне должное? Что значит ставить себе палки в колёса? Я делаю буквально всё, о чём просят. Что это, Дана? Я уверен, он и сам не сможет прямо ответить на этот вопрос. Почему он не сказал: «Бой точно в силе, мы говорили с парнем, он всегда выходит на бои, делает вес, мы знаем, что он появится. Он дрался две недели назад, но дал слово, что выйдет. Этот парень — убийца». Почему он не говорит мне то, что говорит о Макгрегоре? Если Конор что-то делает, то сразу говорят «вау, потрясающе». Дана, можно и я буду потрясающим?», — цитирует Стерлинга MMA Fighting.