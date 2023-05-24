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Абсолютный чемпион мира Тэйлор: победу Хейни в бою с Ломаченко тоже можно объяснить

Абсолютный чемпион мира Тэйлор: победу Хейни в бою с Ломаченко тоже можно объяснить
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор прокомментировал результат поединка между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Поединок получился фантастическим. Я не подсчитывал очки, а просто наслаждался происходящим. Ломаченко отлично показал себя и начал выбрасывать удары значительно раньше, чем обычно. Впрочем, это не оказало эффекта на Хейни.

Да, Ломаченко можно посчитать победителем, однако я понимаю аргументы и в пользу Хейни. Мне нужно пересмотреть поединок», – сказал Тэйлор в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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