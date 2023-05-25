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Де ла Хойя: Хейни победил Ломаченко так же, как Мейвезер меня

Де ла Хойя: Хейни победил Ломаченко так же, как Мейвезер меня
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Хейни победил Ломаченко так же, как Мейвезер меня. Ограбление», – написал де ла Хойя в социальных сетях.

Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.

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