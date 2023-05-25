Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен: ходят слухи, что бой Джонса и Павловича состоится в августе

Соннен: ходят слухи, что бой Джонса и Павловича состоится в августе
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен заявил, что в промоушене работают над организацией поединка за звание чемпиона в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и россиянином Сергеем Павловичем.

«До меня доходят упорные слухи о том, что Стипе и Джонс не договорятся и бой Сергея Павловича и Джонса состоится в августе. Слухи достаточно основательны для того, чтобы я сказал, что над этим работают. Не знаю, на каком этапе находятся переговоры, но планы есть», – сказал Соннен в интервью YouTube-каналу Thiccc Boy.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.

Материалы по теме
Павлович: я обязательно доберусь до пояса и привезу его в Россию
Материалы по теме
«Джонс нокаутирует Серёгу». У Павловича нет шансов против великого чемпиона?
«Джонс нокаутирует Серёгу». У Павловича нет шансов против великого чемпиона?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023