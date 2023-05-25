Соннен: ходят слухи, что бой Джонса и Павловича состоится в августе

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен заявил, что в промоушене работают над организацией поединка за звание чемпиона в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и россиянином Сергеем Павловичем.

«До меня доходят упорные слухи о том, что Стипе и Джонс не договорятся и бой Сергея Павловича и Джонса состоится в августе. Слухи достаточно основательны для того, чтобы я сказал, что над этим работают. Не знаю, на каком этапе находятся переговоры, но планы есть», – сказал Соннен в интервью YouTube-каналу Thiccc Boy.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.