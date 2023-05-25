Уайлдер: Усик боится меня, и я знаю об этом
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) считает, что действующий обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) опасается поединка с ним.
«Послушайте, я очень хочу этого боя, но… мне кажется, что Усик немного боится. Хотя нет, сильно боится. Я в этом бизнесе и многое знаю (улыбается).
Время и место – это не имеет значения. Я не требую многого, а просто хочу, чтобы поединок состоялся. Мы помогаем друг другу прокормить себя. Я не пытаюсь набивать себе цену», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.
В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса.
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