Василевский: Емельяненко нужно прийти в человеческий вид, а потом думать о карьере

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о возможном завершении карьеры именитым соотечественником Александром Емельяненко.
«Стоит ли заканчивать? Дело вообще не в его форме и не в карьере. Дело в его состоянии. Такое ощущение, что ему тяжело передвигаться, тяжело говорить, тяжело встать с кровати. Ему нужна квалифицированная помощь. Прежде всего, нужно думать об этом. Когда у человека какая-то травма серьёзная, допустим, сломал руку, он же не думает о продолжении карьеры. Нужно подумать о том, чтобы рука срослась, реабилитироваться и дальше смотреть. У Саши то же самое.
Сначала нужно прийти в какой-то человеческий вид, а потом говорить о карьере. У Саши есть способность восстанавливаться, восставать, но, к сожалению, она с каждым разом угасает, здоровье всё хуже. Скорее всего, такие воскрешения будут происходить реже и сложнее. Думаю, он должен выбраться из этого состояния, и если он сможет драться с кем-то, с блогерами какими-то, то пусть дерётся, это источник его ухода. Но, на мой взгляд, он сам уже не может задуматься о своём состоянии, а людям, которые рядом, наверное, пофигу. Жаль, что Саша довёл себя сам до состояния, что остался один и остался в таком грустном состоянии», – сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
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