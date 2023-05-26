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Тищенко: Нганну вызывает Фьюри — это смешно, боец UFC не может быть конкурентным в боксе

Тищенко: Нганну вызывает Фьюри — это смешно, боец UFC не может быть конкурентным в боксе
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Российский боксёр Евгений Тищенко прокомментировал вызов франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну непобеждённому тяжеловесу Тайсону Фьюри.

«Если честно, не особо слежу за UFC, в основном только наших парней смотрю. Но когда пишут, что Нганну хочет попробовать себя в боксе и сразу вызывает Уайлдера и Фьюри – это смешно. Не может боец UFC быть конкурентным в боксе на таком уровне, как и боксёр не может быть конкурентным в клетке на высоком уровне», — сказал Тищенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Некрасову.

Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках.

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