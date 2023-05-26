Чимаев высказался о Дане Уайте после новостей о якобы имеющемся конфликте с ним
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев назвал президента UFC Дану Уайта старшим братом. Ранее в прессе появились сообщения, будто у Хамзата конфликт с Даной, из-за которого боец якобы отписался от него в соцсетях.
«Мой старший брат навсегда», — написал Чимаев в социальных сетях.
Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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