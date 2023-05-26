Дана Уайт сделал заявление после появления новостей о своём конфликте с Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи, будто у него произошёл конфликт со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, после чего тот якобы отписался от него в социальных сетях. Уайт показал заголовок одной из подобных статей, заявив, что это неправда.
«Таковы уж эти средства массовой информации. Я мог бы фактически каждый день комментировать любую подобную историю. Всё, что пишут эти люди, является не чем иным, как абсолютной чушью», — написал Уайт на своей официальной странице в социальных сетях.
Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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