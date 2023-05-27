«Этого хотят все, включая меня». Тайсон Фьюри предложил Джошуа провести бой в сентябре

Непобеждённый британский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что хочет провести поединок со своим соотечественником Энтони Джошуа в сентябре этого года.

«Несколько дней назад я отправил Энтони Джошуа черновик контракта на бой в сентябре на «Уэмбли». Этот бой хотят увидеть все, включая меня. Эй Джей, давай подарим миру, то что он хочет. На этот раз я не буду записывать миллион видео и оказывать давление. Теперь мяч на твоей стороне», — написал Фьюри на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что в конце прошлого года Фьюри с Джошуа уже вели переговоры о поединке и тогда сделка в итоге сорвалась.

Фьюри последний поединок провёл в декабре и выиграл у Дерека Чисоры техническим нокаутом. Энтони Джошуа в апреле одержал победу единогласным решением судей над Джермейном Франклином.