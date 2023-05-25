Тайсон Фьюри назвал условие для согласия на бой с чемпионом UFC Джоном Джонсом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри заявил, что согласится провести поединок с американским чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом в том случае, если он будет проходить по правилам бокса.

«Если хотите драться со мной, это будет бой по правилам бокса! Я не катаюсь по полу, а стоя наношу удары руками», — написал Фьюри.

На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.

В активе Джонса 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед (десять побед были добыты нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с участием был признан несостоявшимся.

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