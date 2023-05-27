Сен-Пьер: Конор пересёк черту в трэш-токе с Хабибом, но в этом нет ничего неправильного

Бывший канадский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался о перепалках Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова перед их очным поединком.
«Думаю, тогда Макгрегор пересёк черту — но это война, люди умирают в октагоне, никаких правил. Люди пытаются сделать всё, чтобы достать тебя. Нельзя показывать свои слабости, потому что соперники постараются вывести тебя. Все люди разные, и в трэш-токе нет ничего неправильного», — сказал Сен-Пьер в интервью Full Send Podcast.
Поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова за титул чемпиона UFC в лёгком весе прошёл в октябре 2018 года. Российский боец выиграл удушающим приёмом и защитил чемпионский пояс.
В 2020 году Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру.
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