Чемпион мира в первом тяжёлом весе Околи потерпел первое поражение, трижды побывав на полу
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В ночь с 27 на 28 мая в Манчестере (Великобритания) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom.
В соглавном событии чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) британец Лоуренс Околи (19-0, 14 KO) встретился в четвёртой защите титула с соотечественником Крисом Билламом-Смитом (17-1, 12 KO).
Околи имел преимущество на старте поединка, однако в четвёртом раунде пропустил хук и оказался на полу, сумев избежать досрочного поражения за счёт непрекращающихся клинчей, за что был оштрафован рефери на одно очко в пятом и седьмом раундах. В концовке поединка претендент ещё дважды посылал уставшего соперника в нокдауны.
Судейский вердикт: победа Криса Биллама-Смита раздельным решением (116-107, 112-112, 115-108).
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