Стерлинг: поединок с О’Мэлли не будет простым, его недооценивают
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что MMA общественность недооценивает его следующего соперника и соотечественника Шона О’Мэлли.
«Это будет отличный бой. Я считаю, что люди немного недооценивают Шона. Не поймите меня неправильно, я считаю себя более мастеровитым.
Не могу дождаться момента, когда докажу, что даже с таким опасным ударником как он козырь борьбы имеет ключевое значение, особенно если у вас есть хорошее понимание соперника, хорошая форма и воля к победе. Это будет непросто, но этот поединок станет для меня четвёртой защитой титула», – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ожидается, что поединок Стерлинга и О’Мэлли состоится в августе на турнире UFC 292.
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