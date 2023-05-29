«Будет мстить за брата». Стал известен возможный соперник Ивана Емельяненко

Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов MMA Фёдора и Александра Емельяненко, может провести следующий поединок против видеоблогера и бойца поп-MMA Святослава Коваленко, сообщил спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян.

«В ближайшее время постараемся сделать поединок Святослава Коваленко с Иваном Емельяненко. Иван, мне кажется, захочет отомстить за брата. Я думаю, он будет ещё продолжительное время выступать, у него нет пагубных привычек, и, судя по его дебюту в ММА, у него есть потенциал для роста», – приводит слова Гуляна пресс-служба организации.

Напомним, Иван Емельяненко дебютировал в смешанных единоборствах в мае нынешнего года, победив по итогам трёх раундов дзюдоиста Алексея Леденёва.