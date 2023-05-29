Кудряшов оценил шансы Каллума Смита в бою с Бетербиевым

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO) и британцем Каллумом Смитом (29-1, 22 KO), который состоится 20 августа в Квебеке (Канада).
«Каллума Смита будут рассматривать сквозь призму боя с Канело. Я бы не был столь категоричен. В этот раз у огромного британца не будет весогонки. Это будет совсем другой боксёр. Нужно постоянно следить за коварным левым сбоку, когда Артур будет наносить свой оверхенд. Каллум Смит может ударить. У него есть качество одноразового панчера. Слева после защиты он бьёт очень классно. Штаб Бетербиева намного профессиональнее Дмитрия Кудряшова. Они это точно учтут», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.
В своём последнем бою в январе Бетербиев досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда, впервые защитив титулы WBC, IBF и WBO.
- 29 мая 2023
-
23:09
-
22:04
-
20:08
-
19:08
-
17:46
-
16:53
-
16:28
-
15:52
-
15:18
-
14:34
-
14:24
-
14:02
-
13:13
-
12:31
-
12:12
-
11:16
-
10:21
-
09:50
-
09:18
-
01:12
-
00:55
-
00:43
-
00:10
-
00:05
- 28 мая 2023
-
23:14
-
23:03
-
22:35
-
21:26
-
21:17
-
19:43
-
17:49
-
17:28
-
16:55
-
16:34
-
15:32