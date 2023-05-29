Кудряшов оценил шансы Каллума Смита в бою с Бетербиевым

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO) и британцем Каллумом Смитом (29-1, 22 KO), который состоится 20 августа в Квебеке (Канада).

«Каллума Смита будут рассматривать сквозь призму боя с Канело. Я бы не был столь категоричен. В этот раз у огромного британца не будет весогонки. Это будет совсем другой боксёр. Нужно постоянно следить за коварным левым сбоку, когда Артур будет наносить свой оверхенд. Каллум Смит может ударить. У него есть качество одноразового панчера. Слева после защиты он бьёт очень классно. Штаб Бетербиева намного профессиональнее Дмитрия Кудряшова. Они это точно учтут», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою в январе Бетербиев досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда, впервые защитив титулы WBC, IBF и WBO.