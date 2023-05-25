«На кону три моих пояса». Бетербиев назвал окончательную дату своего боя с Каллумом Смитом

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что его поединок с обязательным претендентом на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Каллумом Смитом состоится 19 августа.
«Рад сообщить, что 19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит — обязательный претендент на титул WBC. Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса.
Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что всё пройдёт как надо. Это будет славный бой. Увидимся 19 августа», — написал Бетербиев.
В активе Артура Бетербиева 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — нокаутом. В последнем бою в январе этого года россиянин выиграл у Энтони Ярда.
У Каллума Смита 30 побед в 31 поединке в профессиональном ринге.
Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои:
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