«На кону три моих пояса». Бетербиев назвал окончательную дату своего боя с Каллумом Смитом

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что его поединок с обязательным претендентом на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Каллумом Смитом состоится 19 августа.

«Рад сообщить, что 19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит — обязательный претендент на титул WBC. Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса.

Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что всё пройдёт как надо. Это будет славный бой. Увидимся 19 августа», — написал Бетербиев.

В активе Артура Бетербиева 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — нокаутом. В последнем бою в январе этого года россиянин выиграл у Энтони Ярда.

У Каллума Смита 30 побед в 31 поединке в профессиональном ринге.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои: