Ломаченко – о реванше с Девином Хейни: его никогда не будет

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, украинец Василий Ломаченко высказал мнение, что американец Девин Хейни не станет давать ему реванш, так как опасается проиграть в нём.

«Мне кажется, что его никогда не будет. Реванша не случится, потому что, полагаю, они напуганы. Уверен, он боится, ведь он знает, что проиграл. Его отец понимает, что произошло. Хотя если он заботится о наследии, то должен провести реванш. Даже обязан. Он нужен ему, а не мне. Если ты настоящий мужчина, то должен согласиться на реванш», — сказал Ломаченко на канале ESNEWS в YouTube.

Бой между Ломаченко и Хейни состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Хейни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни: