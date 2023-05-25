Ломаченко проведёт ещё один «раунд» с Хейни! Украинцы подали апелляцию на результат боя

Минувшие выходные ознаменовались скандальным боксёрским поединком Василия Ломаченко и Девина Хейни. Американский непобеждённый чемпион одержал победу судейским решением. Но оно вызвало огульную критику со стороны звёзд бокса и промоутеров. Практически все уверены, что сильнее выглядел именно украинец. И команда Ломаченко приняла решение бороться за победу до самого конца. Следующий «раунд» этого противостояния состоится в кабинетах.
Накануне Эгис Климас, являющийся менеджером Ломаченко, направил в WBA, WBC, IBF и WBO письма с протестами на результат поединка. Член команды Василия попросил собрать специальные судейские коллегии, которые и должны пересмотреть поединок, посчитав выигранные боксёрами раунды вновь. Кроме того, даже в случае провала апелляции команда украинца может получить выгодное для себя решение. Климас требует сделать Ломаченко обязательным претендентом на все четыре титула в лёгком весе, чтобы заполучить реванш.
Стоит отметить, что Хейни уже отреагировал на решение команды Ломаченко, причём сделал это довольно жёстко. Чувствуется, что Девин и сам не уверен в своём превосходстве в этом поединке, поэтому переживает за результаты апелляции: «Этот парень не умеет проигрывать. Больной неудачник получил привилегию, но теперь оправдывается! Прими своё поражение как мужчина и перестань хныкать. Всё было сделано для того, чтобы ты победил, однако ты проиграл в третий раз за карьеру! Скажи Атлетической комиссии, чтобы мне вернули $ 400 тыс. за толчок!»
Говоря откровенно, протест на результат этого боксёрского поединка выглядит формальностью, желанием продемонстрировать, что команда Ломаченко до конца уверена в своей правоте. Конечно, в любительском боксе подобные апелляции часто приносят желаемый результат. Например, в 2019 году на чемпионате мира по боксу это помогло нашему прославленному боксёру Максиму Бабанину пробиться в полуфинал. Изначально он уступил британцу Фрейзеру Кларку раздельным судейским решением – 2:3. Но после пересмотра судейская комиссия AIBA приняла решение об изменении результата в пользу Бабанина.
Однако профессиональный бокс – совсем другое дело. На протяжении последних 20 лет постоянно случаются «ограбления», которые оспариваются апелляциями. Но решения постоянно оставляются в силе. Так было в 2010 году, когда Денис Лебедев очень спорным вердиктом уступил немцу Марко Хуку, так было в 2016 году, когда Фёдор Чудинов проиграл по очкам другому представителю Германии – Феликсу Штурму. Любопытно, что тот даже сдал положительный допинг-тест, но всё равно поражение было оставлено в силе. А в 2021 году WBO решила вообще не пересматривать результаты поединка Максима Власова и Джо Смита-младшего.
Кажется, апелляция команды Ломаченко не принесёт желаемого результата. Но действия украинцев указывают на то, что они на 100% уверены в своей правоте. И основная цель заключается в том, чтобы выбить реванш с Хейни. Василий продемонстрировал, что способен на равных биться с абсолютным чемпионом мира. Поэтому он заслужил ещё один шанс.
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