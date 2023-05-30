Тим Цзю был прооперирован после укуса собаки за 3 недели до боя с Карлосом Окампо

Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тимофей Цзю рискует пропустить поединок с мексиканцем Карлосом Окампо, который должен состояться 18 июня. Цзю укусила собака. Об этом информирует The Guardian.

Сообщается, что после укуса Тимофея доставили в больницу, где он перенёс операцию на правом предплечье. Менеджер Цзю рассказал, что в настоящий момент здоровью боксёра ничего не угрожает, добавив, что не сомневается в том, что Тимофей всё-таки будет готов к поединку 18 июня. В этом бою Цзю должен провести защиту пояса за временный титул WBO в первом среднем весе.

В активе Цзю 22 поединка, в каждом из которых он одерживал победы.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?