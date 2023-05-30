Джастин Гэтжи — о поясе BMF: UFC бросает нам кость

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи прокомментировал возвращение пояса BMF, за который он будет биться с Дастином Порье на турнире UFC 291.

«Когда Масвидаль и Диаз дрались за этот пояс, считал это глупостью и до сих пор считаю так. Однако UFC в конечном итоге даёт бойцам возможность выиграть и при этом получить процент от платных продаж. Этот пояс, как и временный, на бумаге является чемпионским. Вы — чемпион в глазах UFC, а когда это так, то вам платят иначе.

Так что UFC бросает нам кость, о которой мы просим, но не получаем. Я благодарен им за возможность. Отчасти это, конечно, шоу, но мы благодарны им, этот пояс один в мире и выглядит круто», — сказал Гэтжи в интервью Cageside Press.