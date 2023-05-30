Ян Блахович: хочу проверить свою стойку в поединке с Алексом Перейрой

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович прокомментировал предстоящий поединок с бразильцем Алексом Перейрой.
«У него потрясающая бойцовская карьера. Мне нравится биться с такими бойцами, потому что для этого не нужно искать дополнительную мотивацию. Вот поэтому я хотел этот бой. Хочу проверить свою стойку, проверить его стойку. Хочу посмотреть, как буду выглядеть в бою с одним из лучших ударников мира и как будет выглядеть моя ударная техника», — сказал Блахович в программе The MMA Hour.
Поединок Яна Блаховича и Алекса Перейры станет соглавным поединком на турнире UFC 291. Стоит отметить, что для бразильца это будет дебютный поединок в полутяжёлой весовой категории. Ранее он был чемпионом UFC в среднем весе.
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