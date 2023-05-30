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Соннен: Рахмонова точно нельзя назвать умным

Соннен: Рахмонова точно нельзя назвать умным
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Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен раскритиковал решение непобеждённого казахстанского бойца Шавката Рахмонова бросить вызов Келвину Гастелуму, который решил вернуться в полусредний вес.

«Его вызов Гастелуму был дружелюбным. Я имею в виду, что это даже как вызов расценить было сложно. Это было похоже на предложение или на идею. Даже вопрос: «Должен ли я стать тем, кто поприветствует Гастелума?»

Один влиятельный человек сказал Рахмонову, что его следующий бой был за чемпионский пояс. Ты три месяца этого ждал, а потом решил бросить вызов Гастелуму, да ещё и в вопросительной форме? Есть много слов, которыми я мог бы описать Шавката Рахмонова, но слово «умный» точно в этот список не входит», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.

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