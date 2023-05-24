Рахмонов попросил у Даны Уайта нового соперника
Поделиться
Рейтинговый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, попросил у промоушена бой с Келвином Гастелумом.
«Дана Уайт, Шон Шелби, могу ли я быть тем, кто приветствует Келвина в полусреднем весе?», — написал Рахмонов в социальных сетях.
Напомним, в последнем бою Рахмонов одолел американца Джеффа Нила. Победа была одержана сабмишеном в третьем раунде. Махачев в последнем поединке встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его единогласным решением судей.
Ранее Рахмонов рассказал, что готов провести поединок с чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым, если представится такая возможность.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2023
-
12:19
-
11:53
-
11:48
-
11:39
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:33
-
08:05
-
07:53
-
00:48
- 23 мая 2023
-
23:45
-
23:05
-
22:06
-
21:08
-
20:26
-
19:45
-
19:02
-
18:05
-
17:15
-
16:30
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:32
-
15:06
-
14:17
-
13:20
-
13:11
-
12:50
-
12:47
-
12:45
-
12:36
-
12:34
-
12:31
Партнерский контент