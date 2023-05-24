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Рахмонов попросил у Даны Уайта нового соперника

Рахмонов попросил у Даны Уайта нового соперника
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Рейтинговый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, попросил у промоушена бой с Келвином Гастелумом.

«Дана Уайт, Шон Шелби, могу ли я быть тем, кто приветствует Келвина в полусреднем весе?», — написал Рахмонов в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Рахмонов одолел американца Джеффа Нила. Победа была одержана сабмишеном в третьем раунде. Махачев в последнем поединке встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его единогласным решением судей.

Ранее Рахмонов рассказал, что готов провести поединок с чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым, если представится такая возможность.

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