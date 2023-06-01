Пантожа: мне понравилось, как Хабиб сказал про Конора: «Я размажу вашего мальчика»
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Бразильский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Алешандре Пантожа высказался о поединке с мексиканцем Брэндоном Морено, вспомнив бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
«Я размажу Брэндона Морено. Мне понравилось, когда Хабиб сказал про Конора Макгрегора: «Я размажу вашего мальчика». Вот что произойдёт 8 июля. Я собираюсь доминировать в наилегчайшем дивизионе», — приводит Sportskeeda слова Пантожи.
Титульный поединок между Алешандре Пантожей и Брэндоном Морено станет соглавным событием турнира UFC 290, который пройдёт в Лас-Вегасе 8 июля. Стоит отметить, что бойцы уже дважды встречались в ММА и оба раза победа осталась за Пантожей.
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