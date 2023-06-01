Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пантожа: мне понравилось, как Хабиб сказал про Конора: «Я размажу вашего мальчика»

Пантожа: мне понравилось, как Хабиб сказал про Конора: «Я размажу вашего мальчика»
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Алешандре Пантожа высказался о поединке с мексиканцем Брэндоном Морено, вспомнив бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Я размажу Брэндона Морено. Мне понравилось, когда Хабиб сказал про Конора Макгрегора: «Я размажу вашего мальчика». Вот что произойдёт 8 июля. Я собираюсь доминировать в наилегчайшем дивизионе», — приводит Sportskeeda слова Пантожи.

Титульный поединок между Алешандре Пантожей и Брэндоном Морено станет соглавным событием турнира UFC 290, который пройдёт в Лас-Вегасе 8 июля. Стоит отметить, что бойцы уже дважды встречались в ММА и оба раза победа осталась за Пантожей.

Материалы по теме
Фото
Макгрегор показал свои переживания сразу после боя с Нурмагомедовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023