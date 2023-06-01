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Бенеил Дариуш рассказал, в чём ключ к победе над Исламом Махачевым

Бенеил Дариуш рассказал, в чём ключ к победе над Исламом Махачевым
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал, что нужно делать, чтобы выиграть у действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

«Вещь, которая меня удивила в бою Оливейры с Махачевым, — контроль дистанции. Думал, что Чарльз проделает более хорошую работу в этом аспекте, но он этого не делал. Он попытался оказывать давление и идти вперёд, из-за чего появились дыры в обороне. Даже с тейкдаунами было так, он очень хотел перевести Махачева и в итоге был пойман на встречном движении. Контроль дистанции — ключ к победе над ребятами вроде Ислама», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.

Бенеил Дариуш проведёт бой с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 289. В случае победы американец может получить титульный бой с Исламом Махачевым.

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