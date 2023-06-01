Глава RCC Николай Клименко прокомментировал заявление Макгрегора о переходе в кулачные бои
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Глава лиги RCC Hard Николай Клименко прокомментировал возможный переход бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в кулачные бои. Ирландец ранее выражал заинтересованность в таком варианте.
«Это очень интересно. Наверное, многим хотелось бы это увидеть. У него базовый стиль – бокс. У него может получиться. Кулачные бои — это новый уровень адреналина, и для Конора это будет проверка. Но, кто может взять на себя организацию такого поединка на сегодняшний момент, сказать сложно», — приводит слова Клименко пресс-служба RCC.
Конор Макгрегор последний раз выходил в октагон в июле 2021 года и проиграл тогда Дастину Порье техническим нокаутом. Всего у Конора 22 победы при шести поражениях в ММА.
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