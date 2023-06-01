Хабиб охарактеризовал Жозе Моуринью после поражения «Ромы» в финале Лиги Европы
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Бывший чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, высказавшись в адрес главного тренера футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью. Напомним, в финале Лиги Европы «Рома» проиграла «Севилье». Финал прошёл 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Встреча завершилась со счётом 1:1 (по пенальти 1:4).
«Он особенный», — написал Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что поражение «Ромы» в финале Лиги Европы стало для Моуринью первым в финале еврокубков, без учёта Суперкубка УЕФА. До этого португальский специалист выиграл пять финалов из пяти в своей карьере.
Жозе Моуринью оскорбил судью после финала Лиги Европы:
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