«Ты грёбаное позорище!» Моуринью после финала пошёл разбираться с судьями. Видео

В финале Лиги Европы встретились два гиганта: Жозе Моуринью, который не проиграл ни одного еврокубкового финала, и «Севилья» – тоже с историей без единого проигрыша, только в ЛЕ. Команды упирались вплоть до серии пенальти, по итогам которой сильнее оказался испанский клуб – 4:1, и кубок в седьмой раз у «Севильи».

В Испании ликуют: кубок вернулся домой!

Обложки испанских газет

«Эта «Севилья» бессмертна, – пишет издание AS. – В сезоне, который должен был стать худшим за 20 лет, в котором команда семь месяцев заигрывала с вылетом из Ла Лиги, клуб поднял над головой седьмой кубок Лиги Европы. Игроки Мендилибара, тренера, которому понадобилось 62 года, чтобы получить высшую награду, невыразимо страдали: им пришлось сравнять счёт и пережить очередную серию пенальти – третью в подобных финалах.

Но, как в Глазго-2007 и Турине-2014, Кубок выбрал вас, «Севилья». Боно и Монтьель, вратарь, сделавший Марокко полуфиналистом в Катаре, и аргентинец, забивший решающий пенальти в финале ЧМ, помогли. Это не твоё фетиш-соревнование, «Севилья». Вы на самом деле – фетиш-команда Лиги Европы, вашего Кубка.

Проиграть в финале — это как расстаться с девушкой. Эта титулованная «Севилья» недавно уступила в каком-то Кубке Испании, а также в нескольких Суперкубках, второстепенных турнирах, траур после которых обычно исчезает в нерабочее время. Но Лига Европы, о Лига Европы. Подростковая любовь, с которой клуб вырос до величия, с которой он разделил годы идиллии. Любовь, которую мог украсть макиавеллистский португальский злодей в последний день мая 2023 года. Жозе Моуринью и его цыгане угрожали убить страсть, которая отказывается умирать. Что кажется вечным. Седьмой кубок попал домой. К себе домой».

AS

«Много страданий перенесено, чтобы попасть в один из тех финалов, которые кажутся недостижимыми, – пишет Marca. – Команда прошла это, оставив за собой катакомбы первого дивизиона, чтобы завладеть тем, что уже давно считает своим. Это новый урок, что в футболе, когда все кусочки складываются воедино, всё плохое может стать хорошим.

«Севилья» улыбается. Она прошла от страха вылета из элиты в конце марта до сладкой победы в последний день мая. Мендилибар совершил чудо, удержав чемпиона, который таился внутри «Севильи». Тренер-джентльмен. Его приз, его слава».

В Италии – грустят и благодарят «Рому» за выход в финал.

Обложки итальянских газет

«Севилья» забирает домой кубок, – грустно констатирует La Gazetta dello Sport. – Бесконечное разочарование. Великая горечь. Моуринью, человек, который никогда не проигрывал в финалах, на этот раз остался ни с чем из-за серии пенальти, а «Рома» потеряла шанс на исторический дубль после победы в Лиге конференций. В седьмой раз на доске почёта Лиги Европы «Севилья».

Жаль почти 25 000 фанатов «Ромы», которые приехали в Будапешт. Тех, кто заполнил «Олимпико» в Риме. Тех, кто дома ждал возможности выйти на улицу, чтобы поучаствовать в одной из тех вечеринок, которые на десятилетия останавливаются в Риме. Но ещё больше жаль, потому что «Севилья» не превосходила «Рому». И очень жаль, что игра началась наилучшим образом, но этого оказалось недостаточно. Слёзы Дибалы в конце — это слёзы всех римлян, и они причиняют боль».

La Gazetta dello Sport

«Только аплодисменты, – пишет римское издание Il Romanista. – Эта команда, также сражавшаяся со всем миром от первого до последнего матча, до сих пор заслуживает огромной благодарности и объятий, которые даровала ей великолепная публика в Будапеште, несмотря на очень горький исход по тысяче исторических и других причин».

«Что ты ему скажешь? – рассуждает Corriere dello Sport. – Они отдали всё. Гораздо больше, чем было сил в их теле. Мальчики Моура в конце концов приехали в Будапешт измученными, а самые важные из них – Дибала, Пеллегрини, Матич – сбивались с пути один за одним. Они (и мы) пережили 146 минут страданий: лучшие возможности упущены, перекладина на последних минутах, а потом тот самый грустный эпилог в виде серии пенальти.

И что вы хотите сказать Моуринью, который затащил эту команду туда, куда «Барселона», «Юнайтед», «Ювентус» и другие топ-клубы не дошли? Казалось, этим вечером всё складывалось правильно. Клянусь, в это верилось: выход Дибалы сместил баланс, «Рома» должна была выработать энергию, чтобы дотянуть до пенальти. Но этой энергии у команды не было.

Поражение, которое стоит победы – за всё, что вы прошли. Важно поблагодарить Моуринью – за конкурентоспособность, которую он гарантировал команде, полной технических недостатков и пустоты, но сильной сердцем и желанием преуспеть. Команда в некотором смысле незабываема. То, что она дала городу, необычайно. Болельщики «Ромы» долго будут вспоминать этот финал, мысленно пересматривая образы: расколотую губу Ибаньеса, Матича, лежащего на земле, рыдающего Дибалу… И пенальти. Шутку судьбы. Самую жестокую».

Corriere dello Sport

А вот Моуринью этот вечер явно захочет стереть из памяти. Португалец бросил свою медаль болельщику, а после очень критически отозвался о работе рефери в интервью на Movistar+ и Sky Italia: он сказал, что у арбитра Энтони Тейлора было «несколько инцидентов в игре… но всё, всё кончено».

«Правда в том, что нам очень грустно, – сказал он. – Мы возвращаемся домой убитыми из-за несправедливости. Но это была отличная игра, отличный финал. У нас были лучшие шансы на победу. Но пенальти есть пенальти, их нужно забить, и «Севилья» выиграла.

Влияние арбитров в наших матчах — это то, к чему мы привыкли, но в европейском финале я этого не ожидал. Просто посмотрите на рот Ибаньеса (ему разбили губу. – Прим. «Чемпионата»). Вы всё поймете, увидев Ламелу, который реализовал пенальти, а должен был быть удален; достаточно заметить, что команда, которая играла лучше в первом тайме, закончила с тремя жёлтыми карточками. Пеллегрини падает, и ему дают жёлтую, Окампос симулирует, и карточки нет. Арбитр казался испанцем. Отсюда и так много предупреждений».

На парковке Моуринью увидел судейскую бригаду и не сдержался. Журналисты сняли видео, как он ругается. Вот что пишет об этом инциденте La Gazetta dello Sport: «Моуринью, когда увидел приближающуюся бригаду, подошёл к ним и сказал: «Какой позор!» Потом он повысил голос и продолжил: «Ты позорище [грёбаное]». Он это повторил несколько раз. В этот момент Роберто Розетти, президент судейской комиссии УЕФА, подходит и пытается обнять его, чтобы успокоить, но Жозе отталкивает его и говорит: «Вы были с ними согласны!» И затем повторяет что-то с нецензурными вкраплениями. Это ещё не все: тренер показал Розетти видео на своём телефоне, а затем снова приблизился к судьям и выдал: «Даже Розетти сказал, что это не был пенальти, а вы оказались не в состоянии это понять».

Итальянцы задаются вопросом: могут ли теперь специалиста наказать за этот эмоциональный всплеск? Это ведь не раздевалка и не подтрибунное помещение. Вероятность есть, так как всё записано на видео. Но это будут решать в УЕФА. И будут ли?