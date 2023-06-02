Эдуард Вартанян: Царукян может взять реванш у Махачева

Российский боец смешанных боевых искусств Эдуард Вартанян поделился своим мнением насчёт прогресса Армана Царукяна, выступающего в лёгкой весовой категории в UFC. Эдуард считает, что Царукян может взять реванш у чемпиона UFC Ислама Махачева.

«Считаю, что у Армана очень хорошее будущее, учитывая его отношение к тренировочному процессу. Он постоянно растёт, учится. Он дисциплинированно относится к тренировкам. Это видно по росту. А ещё он молодой. Самый молодой в топ-15, если я не ошибаюсь.

Арман может взять реванш у Ислама Махачева? Да, однозначно. Это будет самый тяжёлый бой для Ислама. Хотя и с Волкановски был тяжёлый. Но до Алекса это был Арман Царукян», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.