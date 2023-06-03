Алекс Перейра: мне обещали титульный бой в случае победы над Блаховичем

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра заявил, что ему обещали титульный поединок в полутяжёлом весе в случае победы над Яном Блаховичем.
«Мой менеджер поговорил с руководством UFC, они пообещали, что я получу титульный бой, если одержу победу над Блаховичем. Думаю, что наш потенциальный бой с Джамалом Хиллом хорошо соберёт продажи, так что буду болеть за него в бою с Иржи Прохазкой. Блахович техничнее, но Хилл сумасшедший парень, он открыто бьёт. Это и опасно, и в то же время хорошо для меня», — приводит слова Перейры BJPenn.
Поединок Алекса Перейры и Яна Блаховича станет соглавным событием турнира UFC 291, который пройдёт 29 июля. Для Перейры это будет дебютный бой в полутяжёлом весе.
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