«Это выглядело страшно». Кормье предостерёг Алекса Перейру перед боем с Блаховичем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке между Алексом Перейрой и Яном Блаховичем.

«Мы видели, как Адесанья потряс Перейру в двух боях. Он не должен пропускать удары от Яна Блаховича. Ян очень сильно бьёт. Я видел, как он чуть не сносил парням головы своим ударом. Люк Рокхолд, Доминик Рейес. То, как он нокаутировал парней, выглядело страшно», — приводит слова Кормье ESPN.

Поединок Алекса Перейры с Яном Блаховичем пройдёт 29 июля на турнире UFC 291 и станет соглавным событием вечера. Напомним, для Перейры это будет дебютный бой в полутяжёлой весовой категории.

Ранее Ян Блахович сообщал, что планирует проверить свою ударную технику в бою с Перейрой.