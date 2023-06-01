«Это выглядело страшно». Кормье предостерёг Алекса Перейру перед боем с Блаховичем
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке между Алексом Перейрой и Яном Блаховичем.
«Мы видели, как Адесанья потряс Перейру в двух боях. Он не должен пропускать удары от Яна Блаховича. Ян очень сильно бьёт. Я видел, как он чуть не сносил парням головы своим ударом. Люк Рокхолд, Доминик Рейес. То, как он нокаутировал парней, выглядело страшно», — приводит слова Кормье ESPN.
Поединок Алекса Перейры с Яном Блаховичем пройдёт 29 июля на турнире UFC 291 и станет соглавным событием вечера. Напомним, для Перейры это будет дебютный бой в полутяжёлой весовой категории.
Ранее Ян Блахович сообщал, что планирует проверить свою ударную технику в бою с Перейрой.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2023
-
13:57
-
13:21
-
12:32
-
12:00
-
11:38
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:26
-
10:15
-
09:50
-
09:37
-
09:29
-
00:36
- 31 мая 2023
-
23:39
-
22:08
-
21:11
-
19:50
-
18:51
-
17:39
-
16:58
-
16:50
-
16:17
-
15:16
-
15:04
-
14:24
-
14:01
-
13:28
-
12:44
-
12:25
-
11:34
-
10:54
-
10:08
-
09:54
-
09:22
Партнерский контент