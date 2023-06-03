Тренер Сехудо назвал причину, по которой Чимаев проиграет в поединке с Усманом

Эрик Альбаррасин, тренер американского ветерана Генри Сехудо, высказался о потенциальном поединке между бывшим чемпионом организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийцем Камару Усманом и шведским проспектом Хамзатом Чимаевым.
«Тяжело предсказывать, потому что Камару один из величайших бойцов в истории. Он считался лучшим вне зависимости от весовой категории, а Хамзат ещё молод. Мы не знаем, насколько он хорош. Но мы знаем, насколько хорош Усман.
Я склоняюсь к победе Усмана из-за его опыта. Есть вещь, которую нельзя заменить, и это опыт. Это причина, почему ветераны побеждают молодых бойцов. Они знают то, о чём не знают их соперники. Они принимают верное решение, тогда как их соперник совершает ошибку, и это определяет бой», – сказал Альбаррасин в интервью Генри Сехудо.
- 3 июня 2023
-
23:52
-
23:38
-
23:01
-
23:00
-
22:48
-
21:32
-
19:48
-
18:00
-
17:37
-
17:24
-
16:39
-
15:39
-
15:14
-
14:57
-
13:51
-
13:32
-
13:29
-
12:38
-
12:24
-
11:28
-
10:52
-
10:32
-
09:39
-
09:25
-
08:00
-
00:57
-
00:12
- 2 июня 2023
-
23:28
-
22:48
-
22:25
-
21:41
-
20:56
-
20:13
-
19:37
-
18:41