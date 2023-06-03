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Тренер Сехудо назвал причину, по которой Чимаев проиграет в поединке с Усманом

Тренер Сехудо назвал причину, по которой Чимаев проиграет в поединке с Усманом
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Эрик Альбаррасин, тренер американского ветерана Генри Сехудо, высказался о потенциальном поединке между бывшим чемпионом организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийцем Камару Усманом и шведским проспектом Хамзатом Чимаевым.

«Тяжело предсказывать, потому что Камару один из величайших бойцов в истории. Он считался лучшим вне зависимости от весовой категории, а Хамзат ещё молод. Мы не знаем, насколько он хорош. Но мы знаем, насколько хорош Усман.

Я склоняюсь к победе Усмана из-за его опыта. Есть вещь, которую нельзя заменить, и это опыт. Это причина, почему ветераны побеждают молодых бойцов. Они знают то, о чём не знают их соперники. Они принимают верное решение, тогда как их соперник совершает ошибку, и это определяет бой», – сказал Альбаррасин в интервью Генри Сехудо.

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