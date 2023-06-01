Стрикленд предположил, что предрешит исход боя Чимаев — Усман

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стрикленд поделился мнением об ожидаемом поединке между шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и камерунским бойцом Камару Усманом. Ранее Чимаев говорил, что бой должен состояться на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

«Многое решит кардио. Не могу сказать, чьи навыки лучше. Но Усман старше, он ветеран. При этом у него большой опыт пятираундовых боёв. Поэтому одному богу известно, как всё закончится», — сказал Стрикленд на канале Helen Yee Sports в YouTube.

Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

Усман в последнем бою встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Их поединок состоялся в ночь с 18 на 19 марта мск на турнире UFC 286 в Лондоне. Противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47.

Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287: