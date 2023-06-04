16-летний боец ММА скончался после удара в голову на соревнованиях в Белогорске

На турнире по смешанным единоборствам в Белогорске (Амурская область) 16-летний боец ММА скончался после полученного удара в голову. Об этом сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков в своём телеграм-канале.
По словам Мелюкова, открытый Кубок спортклуба «Родина» по смешанным боевым единоборствам был организован и проводился региональным отделением соответствующей федерации с учётом всех необходимых процедур, включая согласие родителей на участие несовершеннолетних спортсменов.
Согласно регламенту турнира бойцы 16–17 лет должны были выступать в боксёрских шлемах открытого типа, но главный судья соревнований, он же глава региональной организации, принял решение о выступлении бойцов без них. Следственные органы и прокуратура Белогорска уже начали проверку по данному инциденту.
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