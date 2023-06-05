«Это не моё». Фёдор Емельяненко рассказал о своём отношении к женским боям

Прославленный ветеран смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказал своё отношение к женским единоборствам.

«Слов нет. Ну не моё это — женские бои. Простите, пожалуйста! Я не сторонник женских боёв. Я смотрю как профессионал, мне интересен мыслительный процесс в ринге. Стараюсь понять, что делает тот или иной боец. И переключаюсь немножко. Но смотреть женщин в любом виде единоборств — это не моё. Даже если в борьбе? Да, всё верно», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Фёдору Емельяненко 46 лет. В феврале этого года он объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения в титульном поединке от Райана Бейдера. Всего в активе россиянина 40 побед в профессиональных смешанных единоборствах и семь поражений. Ещё один бой с участием Емельяненко-старшего был признан несостоявшимся.

Главные победы Фёдора Емельяненко: