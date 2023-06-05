«Меня это не беспокоит». Дана Уайт — о возможном срыве поединка Макгрегор — Чендлер

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном срыве поединка между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«Бой Макгрегора и Чендлера может сорваться? Меня это не беспокоит. У нас огромный список людей, которые готовы драться и хотят быть следующим Конором Макгрегором. Я только и слышу последние 20 лет: «О боже, что вы будете делать, когда Чак Лидделл уйдёт в отставку? Вам конец! О мой бог, GSP, Андерсон Силва…» Это профессиональный спорт. Люди приходят, добиваются успеха и уходят в отставку. Нет смысла беспокоиться о таких вещах. Это часть игры. И работа моей команды заключается в том, чтобы найти новые таланты и развивать их», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: