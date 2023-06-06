Пономарёв — о шансах Павловича: Джонс — наиумнейший Эйнштейн. С ним нужно подумать

Российский боец тяжёлого веса Григорий Пономарёв высказался о потенциальном поединке за звание чемпиона UFC между звёздным американцем Джоном Джонсом и соотечественником Сергеем Павловичем. Бой может состояться уже в августе.

«Кто первый подерётся за титул, тот и станет чемпионом. Неоднозначный момент только с тяжёлым весом. Там наиумнейший Эйнштейн – Джон Джонс. К нему нужно подготовиться, с ним нужно подумать. В полутяжёлом весе однозначно пояс будет в России. А вот в тяжёлом весе придётся попыхтеть. Но там может быть всё что угодно», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее экс-чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал информацию о возможном поединке Павловича с Джонсом.